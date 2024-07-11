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На 56-м году жизни умер экс-хоккеист и тренер «Сибири» Тарасенко

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Умер бывший хоккеист «Торпедо», «Лады», «Сибири» Андрей Тарасенко.
На 56-м году жизни умер экс-хоккеист и тренер «Сибири» Тарасенко
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ему было 55 лет.

Причины смерти не уточняются.

Тарасенко является лучшим бомбардиром и ценным игроком чемпионата России сезона-1997/98. Его свитер поднят под своды арены «Сибири».

С 2008 года он входил в тренерский штаб «Сибири».

Также Тарасенко является отцом двукратного обладателя Кубка Стэнли хоккеиста Владимира Тарасенко.

Ранее Тарасенко объяснил, почему решил подписать контракт с «Детройтом».

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