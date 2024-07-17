Ефимова: есть жизнь вне спорта, и там я буду прекрасно себя чувствовать
- РИА Новости
«Я понимаю, что есть жизнь вне спорта. И я прекрасно себя буду там чувствовать, я спокойно отношусь к отмене Олимпиады или ещё к чему‑то. Мне кажется, что ни делается, всё к лучшему», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».
Россиянка выступала на чемпионате Багамских островов, чтобы отобраться на Олимпиаду-2024, но не смогла выполнить необходимый норматив. Она также получила нейтральный статус, чтобы выступить на главном старте четырёхлетия.
Ранее сообщалось, что Ефимова не получит уайлд-кард для участия в Олимпиаде в Париже.