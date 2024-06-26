Ефимова не получит уайлд-кард для участия в Олимпиаде в Париже

Международная федерация плавания (World Aquatics) не сможет предоставить уайлд-кард российской пловчихе Юлии Ефимовой для участия в Олимпиаде в Париже.

«У спортсменов нет возможности получить уайлд-кард в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», — приводит заявление организации ТАСС.

Россиянка выступала на чемпионате Багамских островов, чтобы отобраться на Олимпиаду-2024, но не смогла выполнить необходимый норматив.

Чтобы выступить на соревнованиях, она получила нейтральный статус.

Ранее Ефимова не исключила участия в отборе на Олимпийские игры 2028 года.