Месси из-за травмы голеностопа пропустит минимум два матча «Интер Майами»

Стало известно, сколько матчей пропустит нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после травмы, полученной в финале Кубка Америки 2024 года в США.

Игрок пропустит минимум два матча американской команды, сообщил ESPN главный тренер Херардо Мартино.

В финале Кубка Америки Аргентина одержала победу над Колумбией. Встреча, которая прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Месси не смог завершить игру из-за травмы. Он был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.