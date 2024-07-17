Месси из-за травмы голеностопа пропустит минимум два матча «Интер Майами»
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Игрок пропустит минимум два матча американской команды, сообщил ESPN главный тренер Херардо Мартино.
В финале Кубка Америки Аргентина одержала победу над Колумбией. Встреча, которая прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.
Месси не смог завершить игру из-за травмы. Он был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.
Ранее сообщалось, что Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.