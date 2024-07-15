Месси выиграл 45-й трофей за карьеру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завоевал 45-й трофей в своей карьере.

15 июля он вместе с командой выиграл Кубок Америки, обыграв в финале Колумбию (1:0).

Аргентинец является рекордсменом по этому показателю. У Дани Алвеса 43 титула за карьеру.

С «Барселоной» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, восемь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Кубок страны, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. В ПСЖ он два раза побеждал в чемпионате Франции и Суперкубке.

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира — 2022, дважды Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодёжный ЧМ и Финалиссиму.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Америки перенесли на полчаса из-за беспорядков у стадиона.