У США могут отобрать право на проведение Олимпийских игр
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Юрист отметил, что такое может произойти, если правоохранительные органы США переусердствуют в расследовании скандала с допингом у 23 китайских пловцов, положительные пробы которых WADA скрыло от общественности перед Олимпиадой в Токио (2021).
«Я подозреваю, что если или когда по этому вопросу состоятся слушания, то США объявят невыполнившими свои обязательства. Это означало бы, что они не смогут принять Олимпиаду», — цитирует Паунда Reuters.
В апреле было опубликовано расследование, в котором говорилось, что у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии употребления допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.
На фоне этого скандала конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год.
Ранее МОК заявил о поддержке WADA в деле китайских пловцов.