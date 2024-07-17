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У США могут отобрать право на проведение Олимпийских игр

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Канадский юрист Дик Паунд, возглавлявший создание Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил о возможном запрете для США проводить Олимпийские игры.
У США могут отобрать право на проведение Олимпийских игр
  • Gettyimages.ru

Юрист отметил, что такое может произойти, если правоохранительные органы США переусердствуют в расследовании скандала с допингом у 23 китайских пловцов, положительные пробы которых WADA скрыло от общественности перед Олимпиадой в Токио (2021).

«Я подозреваю, что если или когда по этому вопросу состоятся слушания, то США объявят невыполнившими свои обязательства. Это означало бы, что они не смогут принять Олимпиаду», — цитирует Паунда Reuters.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорилось, что у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии употребления допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

На фоне этого скандала конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год.

Ранее МОК заявил о поддержке WADA в деле китайских пловцов.

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