МОК заявил о поддержке WADA в деле китайских пловцов

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о поддержке Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле китайских пловцов.

«МОК подтверждает своё полное доверие WADA и его руководству, которое реализовало ряд инициатив, укрепивших систему в последние годы», — приводит заявление МОК ST Sports Desk.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорилось, что у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии употребления допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

На фоне этого скандала конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год.

Ранее сообщалось, что в США начали расследование по допинговому делу китайских пловцов.