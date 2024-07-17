The Athletic: в сборной Англии разочарованы Беллингемом, у него нет друзей в команде

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем не пользуется уважением у своих партнёров по национальной команде.

По информации The Athletic, товарищи по национальной команде не считают игрока лидером. У него нет друзей в сборной Англии, он общается только с Трентом Александер-Арнольдом.

Отмечается, что отношения между Беллингемом и партнёрами ухудшились после того, как вышла реклама под названием «Привет, Джуд».

Напомним, что Англия в финале чемпионата Европы — 2024 уступила Испании (1:2). Таким образом, команда «трёх львов» проиграла второй финал Евро подряд.

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт написал трогательное письмо после ухода из сборной Англии.