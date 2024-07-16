Globo: «Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать оплату трансфера Клаудиньо

Стала известна причина, по которой полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перешёл во «Фламенго».

Как сообщает Globo, клубы не могут согласовать форму оплаты. «Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объёме, чем было предложено бразильцами.

Из-за этого руководство российского клуба приостановило переговоры, но не завершило их.

В минувшем сезоне Клаудиньо провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Клаудиньо новый контракт, но он хочет во «Фламенго».