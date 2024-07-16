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Globo: «Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать оплату трансфера Клаудиньо

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Стала известна причина, по которой полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перешёл во «Фламенго».

Как сообщает Globo, клубы не могут согласовать форму оплаты. «Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объёме, чем было предложено бразильцами.

Из-за этого руководство российского клуба приостановило переговоры, но не завершило их.

В минувшем сезоне Клаудиньо провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Клаудиньо новый контракт, но он хочет во «Фламенго».

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