Globo: «Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать оплату трансфера Клаудиньо
Как сообщает Globo, клубы не могут согласовать форму оплаты. «Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объёме, чем было предложено бразильцами.
Из-за этого руководство российского клуба приостановило переговоры, но не завершило их.
В минувшем сезоне Клаудиньо провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Клаудиньо новый контракт, но он хочет во «Фламенго».