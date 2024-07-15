Касагранде: «Зенит» предложил Клаудиньо новый контракт, но он хочет во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру во «Фламенго» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Вене Касагранде в социальных сетях, российский клуб предложил футболисту новый контракт со значительным увеличением зарплаты, однако Клаудиньо дал понять, что хочет играть за «Фламенго».

В минувшем сезоне Клаудиньо провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» принял предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо.