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Касагранде: «Зенит» предложил Клаудиньо новый контракт, но он хочет во «Фламенго»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру во «Фламенго» в летнее трансферное окно.
Касагранде: «Зенит» предложил Клаудиньо новый контракт, но он хочет во «Фламенго»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Вене Касагранде в социальных сетях, российский клуб предложил футболисту новый контракт со значительным увеличением зарплаты, однако Клаудиньо дал понять, что хочет играть за «Фламенго».

В минувшем сезоне Клаудиньо провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» принял предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо.

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