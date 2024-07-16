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Тарасова назвала неправильным отказ российских каналов от трансляции Олимпиады

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские телеканалы отказались показывать Олимпиаду в Париже.

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Она добавила, что будет искать другие источники и обязательно посмотрит Олимпийские игры.

Сообщалось, что Первый канал и телеканал «Россия 1», входящий в государственный холдинг ВГТРК, не будут показывать Олимпиаду. Руководство «Матч ТВ» ожидает директиву от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Вяльбе обрадовалась, что российские ТВ-каналы отказались показывать Игры.

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