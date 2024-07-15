Вяльбе: рада, что мы отказались от показа Олимпиады, это будет какое-то убожество

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию, что российские телеканалы отказались показывать Олимпиаду в Париже.

«Так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Не буду следить за выступлениями российских спортсменов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Сообщалось, что «Первый канал» и «Россия 1», входящий в государственный холдинг ВГТРК, не будут показывать Олимпиаду. Руководство «Матч ТВ» ожидает директиву от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что МОК обсудит выступление нейтральных атлетов на Олимпиаде 20 июля.