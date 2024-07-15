RT в Telegram
Подпишись

МОК обсудит выступление нейтральных атлетов на Олимпиаде 20 июля

Короткая ссылка
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит вопрос выступления нейтральных атлетов на Играх на 142-й сессии.
МОК обсудит выступление нейтральных атлетов на Олимпиаде 20 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Заседание состоится 20 июля.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

На данный момент приглашение на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Играх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить