МОК обсудит выступление нейтральных атлетов на Олимпиаде 20 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Заседание состоится 20 июля.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
На данный момент приглашение на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Играх.