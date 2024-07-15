МОК обсудит выступление нейтральных атлетов на Олимпиаде 20 июля

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит вопрос выступления нейтральных атлетов на Играх на 142-й сессии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Заседание состоится 20 июля.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

На данный момент приглашение на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Играх.