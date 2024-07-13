МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Играх
- AP
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Мамедов отказался от участия из-за рецидива травмы.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Мамиашвили заявил, что не получал документов об отказе Мамедова от участия в Олимпиаде.