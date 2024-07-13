МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Играх

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил информацию, что российский борец Шамиль Мамедов отклонил приглашение выступить на Играх в Париже.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Мамедов отказался от участия из-за рецидива травмы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили заявил, что не получал документов об отказе Мамедова от участия в Олимпиаде.