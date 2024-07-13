Мамиашвили заявил, что не получал документов об отказе Мамедова от участия в Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал новость, что Шамиль Мамедов отказался от выступления на Олимпиаде в Париже.

«Решение Мамедова на счёт Олимпиады — это его решение. Я руководствуюсь только документами. Пока они мне из международной федерации не приходили», — приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Мамедов отказался от участия из-за рецидива травмы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России плохо играют в футбол, поэтому нужно дать людям смотреть мировой.