Haas не вернул российской компании болид «Формулы-1» и остаток спонсорских средств

Американская команда «Формулы-1» Haas не исполняет решение швейцарского арбитражного трибунала о возврате спонсорских средств и гоночного болида российской компании «Уралкалий».

«Ни денежные средства не были выплачены, ни гоночный болид не был возвращён, несмотря на наступление срока исполнения решения трибунала», — приводит сообщение «Уралкалия» ТАСС.

Отмечается, что Haas также оставил без ответа отправленное в начале июля письмо «Уралкалия» с вариантами доставки гоночного болида.

В компании добавили, что это является грубым нарушением решения арбитражного трибунала.

«Это придаёт новое значение выражению «неспортивное поведение».

В 2022 году Haas в одностороннем порядке расторг спонсорский контракт с «Уралкалием». В команде заявили, что не намерены возвращать $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовали от компании компенсацию $8,6 млн. Трибунал полностью отклонил иск Haas в адрес «Уралкалия» и обязал американцев выплатить неиспользованную сумму аванса.

Ранее сообщалось, что Haas должен вернуть болид «Формулы-1» российской компании по решению арбитража.