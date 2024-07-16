RT в Telegram
Подпишись

Haas не вернул российской компании болид «Формулы-1» и остаток спонсорских средств

Короткая ссылка
Американская команда «Формулы-1» Haas не исполняет решение швейцарского арбитражного трибунала о возврате спонсорских средств и гоночного болида российской компании «Уралкалий».

«Ни денежные средства не были выплачены, ни гоночный болид не был возвращён, несмотря на наступление срока исполнения решения трибунала», — приводит сообщение «Уралкалия» ТАСС.

Отмечается, что Haas также оставил без ответа отправленное в начале июля письмо «Уралкалия» с вариантами доставки гоночного болида.

В компании добавили, что это является грубым нарушением решения арбитражного трибунала.

«Это придаёт новое значение выражению «неспортивное поведение».

В 2022 году Haas в одностороннем порядке расторг спонсорский контракт с «Уралкалием». В команде заявили, что не намерены возвращать $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовали от компании компенсацию $8,6 млн. Трибунал полностью отклонил иск Haas в адрес «Уралкалия» и обязал американцев выплатить неиспользованную сумму аванса.

Ранее сообщалось, что Haas должен вернуть болид «Формулы-1» российской компании по решению арбитража.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить