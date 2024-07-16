В Париже выявили высокое загрязнение воздуха у олимпийских объектов
- РИА Новости
«Почти на всех спортивных объектах превышен уровень загрязнения воздуха, определённый ВОЗ», — приводит RMC Sport заявление национальной ассоциации по улучшению качества воздуха Respire.
Отмечается, что повышенные выбросы NO2 зафиксированы у парижской кольцевой автодороги, у которой расположена большая часть спортивных объектов.
Глава ассоциации Тони Ренуччи заявил, что занятия спортом при таком состоянии воздуха опасны для здоровья.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Томас Бах выступил с обращением в преддверии Игр в Париже.