RT в Telegram
Подпишись

Бах — об Олимпиаде: лучшие спортсмены отправят миру послание единства и надежды

Короткая ссылка
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с обращением в преддверии Игр в Париже.
Бах — об Олимпиаде: лучшие спортсмены отправят миру послание единства и надежды
  • РИА Новости

«Миллиарды людей по всему миру с нетерпением ждут Париж-2024. В то время, когда мир раскалывается из-за конфликтов и разногласий, люди повсеместно устали от ненависти, войн, агрессии и фейковых новостей», — сказал Бах в обращении.

Он отметил, что в МОК рады, что их многочисленные усилия последних лет позволяют объединить спортсменов с территорий 206 национальных олимпийских комитетов, а также олимпийскую команду беженцев.

«10 500 лучших спортсменов отправят миру это вдохновляющее послание единства, надежды и мира из Франции».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Гатилов заявил, что Бах и его соратники предали идеалы олимпийского движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить