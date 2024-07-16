Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с обращением в преддверии Игр в Париже.

«Миллиарды людей по всему миру с нетерпением ждут Париж-2024. В то время, когда мир раскалывается из-за конфликтов и разногласий, люди повсеместно устали от ненависти, войн, агрессии и фейковых новостей», — сказал Бах в обращении.

Он отметил, что в МОК рады, что их многочисленные усилия последних лет позволяют объединить спортсменов с территорий 206 национальных олимпийских комитетов, а также олимпийскую команду беженцев.

«10 500 лучших спортсменов отправят миру это вдохновляющее послание единства, надежды и мира из Франции».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Гатилов заявил, что Бах и его соратники предали идеалы олимпийского движения.