Сафонов приступил к тренировкам с ПСЖ
ПСЖ опубликовал фото Сафонова во время тренировки
- РИА Новости
Фото футболиста из тренировочного зала опубликовала пресс-служба парижан.
14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.
Ранее Чепчугов заявил, что у Сафонова должны вырасти крылья после перехода в ПСЖ.