Сафонов приступил к тренировкам с ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов приступил к тренировкам на базе ПСЖ.

Фото футболиста из тренировочного зала опубликовала пресс-служба парижан.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Чепчугов заявил, что у Сафонова должны вырасти крылья после перехода в ПСЖ.