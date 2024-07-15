Чепчугов: у Сафонова должны вырасти крылья после перехода в ПСЖ

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ в летнее трансферное окно.

«У Матвея должны вырасти крылья после перехода в ПСЖ. Ему нужно выкладываться на тренировках не на 100, а на 200 процентов, чтобы усадить Доннарумму на лавку. Конечно, это потеря для «Краснодара», но это верное решение руководства клуба, ведь Матвею дали дорогу в новую жизнь», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Мурад Мусаев высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».