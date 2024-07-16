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Ступак: я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной России по собственному желанию

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что покинула сборную России, но не собирается завершать карьеру.
Ступак: я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной России по собственному желанию
  • РИА Новости

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Тренируюсь в свободном режиме. Я сейчас, как слепой котёнок, учусь всему заново. Хочу посмотреть, кем являюсь ещё, помимо профессионального спортсмена», — написала Ступак в соцсетях.

Она отметила, что решение покинуть сборную было невероятно сложно принять, но желание жить по сердцу оказалось превыше.

Напомним, что глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщала, что Ступак испытывает психологические трудности в связи с отсутствием международных стартов, которые ей необходимо решить, чтобы продолжить карьеру.

Ранее Ступак не вошла в пул допинг-тестирования FIS на предстоящий сезон.

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