Ступак: я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной России по собственному желанию
- РИА Новости
«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Тренируюсь в свободном режиме. Я сейчас, как слепой котёнок, учусь всему заново. Хочу посмотреть, кем являюсь ещё, помимо профессионального спортсмена», — написала Ступак в соцсетях.
Она отметила, что решение покинуть сборную было невероятно сложно принять, но желание жить по сердцу оказалось превыше.
Напомним, что глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщала, что Ступак испытывает психологические трудности в связи с отсутствием международных стартов, которые ей необходимо решить, чтобы продолжить карьеру.
Ранее Ступак не вошла в пул допинг-тестирования FIS на предстоящий сезон.