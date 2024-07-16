Ступак: я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной России по собственному желанию

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что покинула сборную России, но не собирается завершать карьеру.

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Тренируюсь в свободном режиме. Я сейчас, как слепой котёнок, учусь всему заново. Хочу посмотреть, кем являюсь ещё, помимо профессионального спортсмена», — написала Ступак в соцсетях.

Она отметила, что решение покинуть сборную было невероятно сложно принять, но желание жить по сердцу оказалось превыше.

Напомним, что глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщала, что Ступак испытывает психологические трудности в связи с отсутствием международных стартов, которые ей необходимо решить, чтобы продолжить карьеру.

Ранее Ступак не вошла в пул допинг-тестирования FIS на предстоящий сезон.