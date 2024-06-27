Ступак не вошла в пул допинг-тестирования FIS на предстоящий сезон

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не включила олимпийскую чемпионку Юлию Ступак в свои пулы допинг-тестирования на предстоящий сезон.

Всего в список вошли 22 российских лыжника. Среди них — Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Наталья Терентьева, Елизавета Пантрина, Глеб Ретивых, Анастасия Прокофьева, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Алиса Жамбалова, Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Лидия Горбунова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Савелий Коростелёв, Евгения Крупицкая, Андрей Ларьков.

В прошлом сезоне в пул входили 19 российских лыжников.

Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что FIS планирует поделиться с Россией многомиллионной прибылью от нового контракта.