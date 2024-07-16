Агапитов опроверг свои слова о переносе Игр дружбы на 2025 год
- РИА Новости
«Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею права озвучивать», — приводит слова Агапитова ТАСС.
16 июля Агапитов в СМИ заявил, что «официально» знает, что соревнования перенесли на следующий год.
Изначально проведение Игр дружбы было запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что оргкомитет Игр дружбы ведёт консультации о новых датах проведения турнира.