Оргкомитет Игр дружбы ведёт консультации о новых датах проведения турнира

Оргкомитет Игр дружбы ведёт консультации со всеми заинтересованными сторонами о новых сроках проведения соревнований.

«В настоящий момент в связи с предложением Международной ассоциации дружбы о переносе Игр на другие даты ведутся консультации со всеми заинтересованными сторонами о новых сроках проведения турнира», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Оргкомитет выступит с официальным сообщением, как только будет выработано соответствующее решение.

Изначально проведение Игр дружбы было запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем — в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.

Ранее Агапитов заявил о принятом решении по поводу переноса Игр дружбы на 2025 год.