Тренер сборной России по гребле Адаев погиб в ДТП

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в ДТП.

Канал «Взгляд-Инфо» сообщает, что авария произошла на трассе в Воронежской области. Адаеву было 40 лет.

«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева», — говорится в сообщении Минспорта Саратовской области.

Адаев был призёром чемпионата Европы, заслуженным тренером России. Тренерскую деятельность он начал после окончания карьеры.

Ранее сообщалось, что на 56-м году жизни умер экс-хоккеист и тренер «Сибири» Тарасенко.