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Фомичёв проведёт поединок с Халидовым в главном бою турнира TOP DOG 30 в Уфе

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20 июля в Уфе на «Уфа Арена» состоится турнир TOP DOG 30, где в главном бою вечера встретятся чемпион лиги TOP DOG в полутяжёлом весе Олег (Фомич) Фомичёв и чемпион лиги «Наше дело» Мурат (Чемпион) Халидов.
Фомичёв проведёт поединок с Халидовым в главном бою турнира TOP DOG 30 в Уфе
  • Gettyimages.ru

В соглавном бою турнира Наим (Самурай) Давудов проведёт третью защиту чемпионского перстня в среднем весе против претендента Тимура (Доктора) Акаимова.

Полный кард выглядит следующим образом:

Александр Хальзов — Андрей Акимов;

Руслан Гайнутдинов — Лев Ажоркин;

Хочбар Дакаев — Павел Федотов; 

Торнике Мамукашвили — Иван Матвеев;

Денис Пилипчук — Николай Майданчук;

Александр Шаповалов — Гия Торчинава;

Юрий Бухаров — Андрей Борисов;

Артак Саркисян — Виталий Старых;

Николай Горбунов — Валерий Заботин; 

Иса Исаев — Евгений Шишков;

Тимур Акаимов — Наим Давудов;

Мурад Халидов — Олег Фомичёв.

Прямая трансляция турнира пройдёт на телеканале UDAR. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что в ACA отказались отменять бой Муминов — Бадахши, несмотря на протест болельщиков.

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