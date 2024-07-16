Фомичёв проведёт поединок с Халидовым в главном бою турнира TOP DOG 30 в Уфе
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В соглавном бою турнира Наим (Самурай) Давудов проведёт третью защиту чемпионского перстня в среднем весе против претендента Тимура (Доктора) Акаимова.
Полный кард выглядит следующим образом:
Александр Хальзов — Андрей Акимов;
Руслан Гайнутдинов — Лев Ажоркин;
Хочбар Дакаев — Павел Федотов;
Торнике Мамукашвили — Иван Матвеев;
Денис Пилипчук — Николай Майданчук;
Александр Шаповалов — Гия Торчинава;
Юрий Бухаров — Андрей Борисов;
Артак Саркисян — Виталий Старых;
Николай Горбунов — Валерий Заботин;
Иса Исаев — Евгений Шишков;
Тимур Акаимов — Наим Давудов;
Мурад Халидов — Олег Фомичёв.
Прямая трансляция турнира пройдёт на телеканале UDAR. Начало — в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что в ACA отказались отменять бой Муминов — Бадахши, несмотря на протест болельщиков.