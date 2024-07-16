Фомичёв проведёт поединок с Халидовым в главном бою турнира TOP DOG 30 в Уфе

20 июля в Уфе на «Уфа Арена» состоится турнир TOP DOG 30, где в главном бою вечера встретятся чемпион лиги TOP DOG в полутяжёлом весе Олег (Фомич) Фомичёв и чемпион лиги «Наше дело» Мурат (Чемпион) Халидов.

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