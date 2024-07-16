В ACA отказались отменять бой Муминов — Бадахши, несмотря на протест болельщиков

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что организация не будет отменять бой между Оятулло Муминовым и Адбулом Азимом Бадахши, несмотря на протест болельщиков.

«Противостояние между Муминовым и Бадахши — это чисто спортивное противостояние, которое не имеет национальной подоплёки. Мы формируем пары по следующим критериям: это должен быть логичный бой, бойцы должны находиться недалеко друг от друга по рейтингу. Мы понимаем и уважаем чувства болельщиков. Мы, конечно, стараемся не сводить земляков. Но Гасанов дрался с Магомедовым, Омаров будет драться с Тайгибовым, а Бибулатов — с Байдулаевым. И в этот раз у нас не было выбора. Да, бойцы без особой охоты приняли бой, но — это спорт.

Муминов — Бадахши — это будет отличный бой, и мы не будем его отменять. Давайте отставим в сторону все национальные вопросы. Уверен, турнир ACA 178, который пройдёт 16 августа, понравится всем нашим болельщикам. Учитывая, что в этом карде выступит много бойцов из Таджикистана, а самое главное — в чемпионском бою Анис Екубов выходит на замену Азаму Гафорову и будет драться за чемпионский пояс ACA и путёвку в полуфинал Гран-при ACA, расстроенными наши болельщики из Таджикистана точно не останутся», — заявил Бадаев.

Напомним, что турнир пройдёт 16 августа в Москве на «Live Арене».

Ранее соперники Магомеда Исмаилова высказались о его шансах на победу в бою с Владимиром Минеевым.