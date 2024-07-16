Скалони заявил, что у Месси серьёзное растяжение
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«Я ничего не говорил о травме после всех празднований. Я знаю, что Месси ходил с трудом. Вы уже видели изображения. Растяжение серьёзное», — цитирует тренера TyC Sports.
Встреча, которая прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.
Месси не смог завершить игру из-за травмы. Он был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.
Ранее сообщалось, что Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.