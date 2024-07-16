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Скалони заявил, что у Месси серьёзное растяжение

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал травму нападающего Лионеля Месси, полученную в финале Кубка Америки — 2024 в США с командой Колумбии.
Скалони заявил, что у Месси серьёзное растяжение
  • Gettyimages.ru

«Я ничего не говорил о травме после всех празднований. Я знаю, что Месси ходил с трудом. Вы уже видели изображения. Растяжение серьёзное», — цитирует тренера TyC Sports.

Встреча, которая прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Месси не смог завершить игру из-за травмы. Он был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.

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