Месси сделал подарки всем игрокам сборной Аргентины после победы на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки партнёрам по команде после победы на Кубке Америки 2024 года в США.

Месси подарил игрокам наушники, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины.

В финале турнира бело-голубые одержали победу над Колумбией. Встреча, которая прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Месси не смог завершить игру из-за травмы. Он был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.