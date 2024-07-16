Месси сделал подарки всем игрокам сборной Аргентины после победы на Кубке Америки
- AP
Месси подарил игрокам наушники, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины.
В финале турнира бело-голубые одержали победу над Колумбией. Встреча, которая прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.
Месси не смог завершить игру из-за травмы. Он был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.
Ранее сообщалось, что Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.