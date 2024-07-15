Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру принял решение завершить спортивную карьеру в национальной команде.

«Настало время перевернуть страницу. Я иду навстречу иным приключениям. Отныне я самый первый болельщик этой команды. Сборная Франции, которой я прослужил в течение 13 лет, навсегда остаётся в моем сердце: она большая моя гордость и самое прекрасное воспоминание для меня», — написал Жиру в своих соцсетях.

Нападающий дебютировал в составе сборной Франции в ноябре 2011 года в матче с США.

За всё время он провёл за национальную команду 137 матчей во всех турнирах, забил 57 мячей и отдал 15 результативных передач.

Жиру стал чемпионом мира в 2018 году в России, а также взял серебро мундиаля в Катаре (2022).

Ранее Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлечённости на Евро-2024.