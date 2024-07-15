СКА заинтересован в переходе Кузнецова по окончании контракта хоккеиста с «Каролиной»

Шуми Бабаев, агент нападающего «Каролина Харрикейнз» Евгения Кузнецова, высказался о возможном интересе к своему клиенту со стороны СКА.

«У Евгения ещё год контракта с «Каролиной». СКА и другие команды КХЛ обращались. После контракта Кузнецова с «Каролиной» они готовы обсуждать возможность появления Евгения», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Чемпионат», Кузнецов подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.

2 марта «Вашингтон Кэпиталз» выставил россиянина на драфт отказов НХЛ. Затем он был переведён в команду Американской хоккейной лиги «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз») и перешёл в «Каролина Харрикейнз», где провёл 63 игры, набрал 24 очка (8+16). Контракт с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выиграет «Везина Трофи» в следующем сезоне.