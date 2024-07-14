Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/25, по мнению The Athletic
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Список опубликован на сайте The Athletic.
Шестёркин получил 37,5% голосов. Вторым стал Юусе Сарос из «Нэшвилла» (12,5%). Андрей Василевский («Тампа»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Тэтчер Демко («Ванкувер») получили по 9,4% голосов.
Напомним, что «Везина» вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.
Ранее Бобровский проиграл в голосовании за награду лучшему вратарю регулярки НХЛ.