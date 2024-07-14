Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/25, по мнению The Athletic

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин выиграет «Везина Трофи» в следующем сезоне, по мнению The Athletic.

Список опубликован на сайте The Athletic.

Шестёркин получил 37,5% голосов. Вторым стал Юусе Сарос из «Нэшвилла» (12,5%). Андрей Василевский («Тампа»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Тэтчер Демко («Ванкувер») получили по 9,4% голосов.

Напомним, что «Везина» вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Ранее Бобровский проиграл в голосовании за награду лучшему вратарю регулярки НХЛ.