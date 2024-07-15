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MMA Fighting: Джонсу грозит тюремное заключение после нападения на допинг-офицера

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе американец Джон Джонс может получить тюремный срок после нападения на допинг-офицера.
MMA Fighting: Джонсу грозит тюремное заключение после нападения на допинг-офицера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает MMA Fighting, спортсмену предъявлены обвинения в двух правонарушениях в связи с данным эпизодом. 

Джонсу грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в $1,5 тыс.

В последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года на поединок с Сирилом Ганом. Американец одержал победу над французом удушающим приёмом в первом раунде. 

Напомним, что Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела бойца из строя на восемь месяцев.

Ранее Джонс заявил, что знает дату возвращения в октагон.

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