Анкалаев: ситуация показывает, что если молчать, то тебе не дадут титульного шанса

Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о ситуации вокруг титульного поединка.

«Не знаю, какое отношение ко мне у Даны. Может быть, в этом плане с моей стороны есть упущения. Поскольку я более скрытный, не показываю свои эмоции, хотя они есть. Сейчас вот начал высказывать своё мнение и говорить то, что думаю. Раньше были мысли: не стоит говорить, надо сидеть скромно. Но ситуация показывает, что если молчать, то тебе не дадут титульного шанса», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке в полутяжёлом весе турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке.

Ранее сообщалось, что Анкалаев не считает Алекса Перейру чемпионом полутяжёлого веса.