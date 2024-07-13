Анкалаев: Перейра не может называть себя чемпионом, пока не подерётся со мной

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не считает Алекса Перейру чемпионом полутяжёлого веса.

«Он поднялся из среднего веса, побил двух крепких ударников, но не встречался с соперником, который знает грэпплинг и умеет бороться. Алекс, ты не можешь называть себя чемпионом, пока не подерёшься с таким универсальным бойцом, как я», — приводит слова Анкалаева TMZSports.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке в полутяжёлом весе турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

30 июня Перейра одержал победу в главном поединке турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США) над чехом Иржи Прохазкой.

Ранее Перейра вызвал на бой Анкалаева.