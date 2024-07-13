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Анкалаев: Перейра не может называть себя чемпионом, пока не подерётся со мной

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не считает Алекса Перейру чемпионом полутяжёлого веса.
Анкалаев: Перейра не может называть себя чемпионом, пока не подерётся со мной
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Он поднялся из среднего веса, побил двух крепких ударников, но не встречался с соперником, который знает грэпплинг и умеет бороться. Алекс, ты не можешь называть себя чемпионом, пока не подерёшься с таким универсальным бойцом, как я», — приводит слова Анкалаева TMZSports.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке в полутяжёлом весе турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

30 июня Перейра одержал победу в главном поединке турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США) над чехом Иржи Прохазкой. 

Ранее Перейра вызвал на бой Анкалаева.

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