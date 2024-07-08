RT в Telegram
Подпишись

Перейра вызвал на бой Анкалаева

Короткая ссылка
Бразилец Алекс Перейра вызвал на бой россиянина Магомеда Анкалаева.
Перейра вызвал на бой Анкалаева
  • Gettyimages.ru

«Я в отличной форме, не хочу её терять. Мы приняли решение, что на UFC 305 будет наш следующий бой. Неважно, кто будет стоять напротив меня. Анкалаев, это твой шанс. Ты три раза отказывался. Возможно, в следующий раз у тебя не будет такой возможности подраться за пояс. Давайте сделаем это», — заявил Перейра.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке в полутяжёлом весе турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке. 

30 июня Перейра одержал победу в главном поединке турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США) над чехом Иржи Прохазкой. Теперь на счету 36-летнего бразильца 11 побед при двух поражениях. Чех потерпел пятое фиаско при 30 победах.

Ранее Анкалаев высказался о поединке с Перейрой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить