Перейра вызвал на бой Анкалаева

Бразилец Алекс Перейра вызвал на бой россиянина Магомеда Анкалаева.

«Я в отличной форме, не хочу её терять. Мы приняли решение, что на UFC 305 будет наш следующий бой. Неважно, кто будет стоять напротив меня. Анкалаев, это твой шанс. Ты три раза отказывался. Возможно, в следующий раз у тебя не будет такой возможности подраться за пояс. Давайте сделаем это», — заявил Перейра.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке в полутяжёлом весе турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке.

30 июня Перейра одержал победу в главном поединке турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США) над чехом Иржи Прохазкой. Теперь на счету 36-летнего бразильца 11 побед при двух поражениях. Чех потерпел пятое фиаско при 30 победах.

Ранее Анкалаев высказался о поединке с Перейрой.