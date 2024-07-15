«Чемпионат»: Кузнецов вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА
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Как сообщает «Чемпионат», Кузнецов подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.
2 марта «Вашингтон Кэпиталз» выставил россиянина на драфт отказов НХЛ. Затем он был переведён в команду Американской хоккейной лиги «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз») и перешёл в «Каролина Харрикейнз», где провёл 63 игры, набрал 24 очка (8 + 16). Контракт с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2024/25.
Ранее сообщалось, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выиграет «Везина Трофи» в следующем сезоне.