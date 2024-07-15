Аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день матча Суперкубка России

Аэропорт Волгограда установил рекорд по пассажиропотоку в день игры Суперкубка России с участием «Зенита» и «Краснодара».

13 июля пассажиропоток составил 6 242 человека, из которых 5 468 пассажиров были обслужены на внутренних линиях и 774 — на международных.

«В этот день прибыли в регион 3 165 пассажиров, вылетели — 3 077. Всего за сутки было выполнено 48 рейсов. Большая часть пассажиров была обслужена на рейсах московского и питерского направлений — 70%», — сообщает пресс-служба аэропорта RT.

Обладателем Суперкубка России стал «Зенит». Петербуржцы обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.

Ранее «Земляне» исполнили гимн России на открытии Суперкубка по футболу.