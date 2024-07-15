RT в Telegram
Подпишись

Аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день матча Суперкубка России

Короткая ссылка
Аэропорт Волгограда установил рекорд по пассажиропотоку в день игры Суперкубка России с участием «Зенита» и «Краснодара».
Аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день матча Суперкубка России
  • РИА Новости

13 июля пассажиропоток составил 6 242 человека, из которых 5 468 пассажиров были обслужены на внутренних линиях и 774 — на международных.

«В этот день прибыли в регион 3 165 пассажиров, вылетели — 3 077. Всего за сутки было выполнено 48 рейсов. Большая часть пассажиров была обслужена на рейсах московского и питерского направлений — 70%», — сообщает пресс-служба аэропорта RT.

Обладателем Суперкубка России стал «Зенит». Петербуржцы обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.

Ранее «Земляне» исполнили гимн России на открытии Суперкубка по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить