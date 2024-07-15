«Земляне» исполнили гимн России на открытии Суперкубка по футболу

В пресс-службе «Русской Медиагруппы» рассказали о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС).

В частности, 13 июля в Волгограде состоялся матч за Суперкубок по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром». Посмотреть на игру пришли 42 тыс. зрителей.

Группа «Земляне» исполнила гимн России, а также свой хит «Трава у дома».

Кроме того, на открытии выступили DJ Smash и Ольга Серябкина, которые представили новую песню «Супергерой», а после матча Севиль (Artik & Asti) исполнила композицию «Грустный дэнс».

Днём ранее, 12 июля, в Москве прошёл товарищеский футбольный матч между женскими сборными России и Северной Кореи.

На открытии выступили Любовь Успенская и Mia Boyka.