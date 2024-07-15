«Земляне» исполнили гимн России на открытии Суперкубка по футболу
- РИА Новости
В частности, 13 июля в Волгограде состоялся матч за Суперкубок по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром». Посмотреть на игру пришли 42 тыс. зрителей.
Группа «Земляне» исполнила гимн России, а также свой хит «Трава у дома».
Кроме того, на открытии выступили DJ Smash и Ольга Серябкина, которые представили новую песню «Супергерой», а после матча Севиль (Artik & Asti) исполнила композицию «Грустный дэнс».
Днём ранее, 12 июля, в Москве прошёл товарищеский футбольный матч между женскими сборными России и Северной Кореи.
На открытии выступили Любовь Успенская и Mia Boyka.