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«Земляне» исполнили гимн России на открытии Суперкубка по футболу

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В пресс-службе «Русской Медиагруппы» рассказали о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС).
«Земляне» исполнили гимн России на открытии Суперкубка по футболу
  • РИА Новости

В частности, 13 июля в Волгограде состоялся матч за Суперкубок по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром». Посмотреть на игру пришли 42 тыс. зрителей.

Группа «Земляне» исполнила гимн России, а также свой хит «Трава у дома».

Кроме того, на открытии выступили DJ Smash и Ольга Серябкина, которые представили новую песню «Супергерой», а после матча Севиль (Artik & Asti) исполнила композицию «Грустный дэнс».

Днём ранее, 12 июля, в Москве прошёл товарищеский футбольный матч между женскими сборными России и Северной Кореи.

На открытии выступили Любовь Успенская и Mia Boyka.

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