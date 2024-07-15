Волков: для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар»

Защитник «Зенита» Сергей Волков высказался о победе над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

«Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче. Я всегда буду за всё благодарен «Краснодару». Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Зенита».

В составе победителей отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков. У «быков» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.

Ранее Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок.