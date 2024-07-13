Семак: если «Зенит» побеждает, значит, мы этого заслуживаем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

«Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем. Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всех аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счётом 4:2.

«Зенит» выигрывает Суперкубок страны в пятый раз подряд (2020, 2021, 2022, 2023).

Ранее сообщалось, что «Зенит» выиграл Суперкубок России в девятый раз в своей истории.