RT в Telegram
Подпишись

Романо: Мората продолжит карьеру в «Милане»

Короткая ссылка
Нападающий сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мората перейдёт в «Милан» в летнее трансферное окно.
Романо: Мората продолжит карьеру в «Милане»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, сумма трансфера 31-летнего нападающего составит €13 млн, а его зарплата — €5 млн в год плюс бонусы.

В сезоне-2023/24 Мората провёл за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал пять результативных передач.

Нынешний контракт футболиста с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. 

Ранее сообщалось, что Мората установил рекорд сборной Испании по числу матчей на Евро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить