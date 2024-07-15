Романо: Мората продолжит карьеру в «Милане»

Нападающий сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мората перейдёт в «Милан» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, сумма трансфера 31-летнего нападающего составит €13 млн, а его зарплата — €5 млн в год плюс бонусы.

В сезоне-2023/24 Мората провёл за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал пять результативных передач.

Нынешний контракт футболиста с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Мората установил рекорд сборной Испании по числу матчей на Евро.