Дзагоев считает положительным решение РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с главным тренером Валерием Карпиным.

«Сейчас главное — играть с теми сборными, которые согласятся. Я думаю, что для сборной России хорошо, что продлили контракт с главным тренером Валерием Карпиным. Он знает давным-давно всех ребят, поэтому положительное решение», — приводит слова Дзагоева ТАСС.

28 июня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее Черышев выступил против совмещения постов в сборной и клубе из-за предвзятости тренеров.