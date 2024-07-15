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Усман Нурмагомедов: началась моя самая любимая часть — подготовка к бою

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Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался о любимом моменте в тренировочном лагере.
Усман Нурмагомедов: началась моя самая любимая часть — подготовка к бою
  • РИА Новости

«Началась моя самая любимая часть — подготовка к бою. Самое лучшее время — когда я нахожусь в лагере и готовлюсь с братьями. У каждого свой бой, каждый заинтересован, взволнован, заинтригован. Все погружены в работу. Скоро будем бить и ломать», — заявил Усман в интервью YouTube-каналу Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов и Александр Шаблий проведут бой на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США).

Изначально поединок должен был пройти на турнире 17 мая в Париже, но бой перенесли из-за травмы Нурмагомедова.

Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учёта боя с Примусом, который был признан несостоявшимся). На счету Шаблия 24 победы в 27 поединках.

Ранее Ислам Махачев высказался об обладателе титула Bellator в лёгком весе Усмане Нурмагомедове.

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