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Махачев: Усман Нурмагомедов — самый большой талант, который я когда-либо видел

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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался об обладателе титула Bellator в лёгком весе Усмане Нурмагомедове.
Махачев: Усман Нурмагомедов — самый большой талант, который я когда-либо видел
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

«Честно, это самый большой талант, который я когда-либо видел. Но этому парню обязательно нужен тот, кто будет «давать ему пинка» каждый день. Если Хабиб будет подталкивать Усмана, он станет суперзвездой. Он будет номером один вне зависимости от весовых категорий», — заявил Махачев в интервью Pound4Pound.

26 апреля стало известно, что бой за титул чемпиона Bellator между Нурмагомедовым и  Александром Шаблием пройдёт в сентябре. Изначально поединок должен был пройти на турнире 17 мая в Париже (Франция).

Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учёта боя с Примусом, который был признан несостоявшимся).

Ранее Махачев объяснил, почему многие успешные бойцы родом из Дагестана.

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