Авербух — об обсуждениях ISU возвращения российских атлетов: эксплуатация пустого в порожнее

Хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может обсудить возвращение россиян на международную арену.

«Пока я понимаю, что это всё эксплуатация пустого в порожнее, поэтому говорить об этом бессмысленно. Как будет принято решение, тогда и будем его обсуждать», — цитирует Авербуха Sport24.

Как сообщает «Матч ТВ», на заседании в сентябре могут впервые за долгое время вернуться к обсуждению допуска россиян на турниры.

Заседание пройдёт с 27 по 29 сентября в Лозанне (Швейцария).

Напомним, что российские фигуристы, шорт‑трекисты и конькобежцы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

Ранее в ISU сообщили, что позиция по отстранению россиян остаётся неизменной.