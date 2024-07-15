В ISU сообщили, что позиция по отстранению россиян остаётся неизменной

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) прокомментировали возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«В настоящее время решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях ISU, остаются неизменными», — приводит слова пресс-службы ISU «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Матч ТВ», на заседании в сентябре могут впервые за долгое время вернуться к обсуждению допуска россиян на турниры.

Заседание пройдёт с 27 по 29 сентября в Лозанне (Швейцария).

Напомним, что российские фигуристы, шорт‑трекисты и конькобежцы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

Ранее ISU предоставил квоты на участие россиян в юниорском Гран-при.