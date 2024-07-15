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Мамиашвили — об отказе Мамедова от Игр: у него травма, о каком давлении вы говорите

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об отказе Шамиля Мамедова от участия в Олимпиаде в Париже.
Мамиашвили — об отказе Мамедова от Игр: у него травма, о каком давлении вы говорите
  • РИА Новости

«У Мамедова травма. О каком возможном давлении вы говорите — я не понимаю. С чьей стороны? Миллионы спортсменов во всем мире травмируются. Если есть сомнения, уточните у спортсмена», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Мамедов был единственным российским борцом в списке принявших приглашение МОК выступить на Олимпиаде. Позднее в ФСБР сообщили, что Мамедов отказался от участия из-за рецидива травмы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Играх.

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