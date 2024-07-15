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Анкалаев: в Америке люди даже добрее, чем в России

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Российский боец UFC Магомед Анкалаев заявил, что американцы добрее русских людей.
Анкалаев: в Америке люди даже добрее, чем в России
  • Gettyimages.ru

«Если посмотреть, насколько я их знаю, думаю, они даже добрее наших людей. Каждый тебе улыбается, приветствует, когда в зал приходишь. Там нет, чтобы на тебя косо смотрели. Если ты просто посмотрел на человека, они сразу здороваются. Чувствуется уважение друг к другу», — приводит слова Анкалаева канал Асланбека Бадаева.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке в полутяжёлом весе турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке. 

Ранее сообщалось, что Анкалаев не считает Алекса Перейру чемпионом полутяжёлого веса.

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