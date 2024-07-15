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Мать фигуристки Костылевой рассказала о травле детей со стороны матери другого ребёнка

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Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина сообщила, что сталкивалась с негативными историями, которые связаны с матерью семьи Сарновских.

«Правда ли были какие‑то неприятные истории, связанные с матерью Сарновских? Да. Уход Лены от Давыдова, наш первый год в Москве — это работа этой «семейки спрутов». Самое страшное, что её дети хуже родителей. Травля», — приводит слова Ирины «Матч ТВ».

15 июля мама фигуристки Арины Парсеговой рассказала, что её дочка подвергалась травле в академии «Ангелы Плющенко» со стороны Людмилы Сарновской. Спортсменка ушла из школы в 2023 году.

Елена Костылева, Никита, Кирилл и София Сарновские вместе продолжают заниматься в школе Плющенко.

Ранее Рудковская объяснила, почему академия подала в суд на мать Парсеговой.

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